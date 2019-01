Servidor público é sorteado com R$ 10 mil pelo Seguro Premiável do Banese Card

11/01/19 - 06:00:08

Alessandre da Silva Santos recebeu o prêmio esta semana, em Aracaju

O servidor público estadual Alessandre da Silva Santos foi o ganhador do sorteio de novembro último realizado pelo Seguro Premiável do cartão de crédito Banese Card. Ele recebeu o prêmio no valor bruto de R$ 10 mil na loja Central do Banese Card em Aracaju, na última terça-feira, dia 8.

Participaram do ato integrantes da equipe de Marketing e funcionários da Sergipe Administradora de Cartões e Serviços Ltda. (Seac), empresa que administra o cartão Banese Card.

O Seguro Premiável do Banese Card oferece cobertura em casos de perda e roubo do cartão, desemprego involuntário, morte natural, morte acidental e invalidez permanente por acidente. Ao aderir ao seguro, pagando apenas R$ 5,99 por mês, o cliente recebe um número da sorte para concorrer ao prêmio de R$ 10 mil em sorteios realizados mensalmente pela Loteria Federal.

