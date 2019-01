VAZÃO DO RIO SÃO FRANCISCO ELEVADA A PARTIR DESTA SEXTA

11/01/19 - 13:41:13

Vazão do Rio São Francisco na Usina Hidrelétrica de Xingó será elevada a partir desta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (11) a vazão do Rio São Francisco na Hidrelétrica de Xingó será elevada para 800 m³/s. A medida busca garantir mais água para atendimento dos usos múltiplos do recurso no Baixo São Francisco.

O aumento da vazão estava previsto para acontecer apenas no do dia 22, mas foi antecipado em atendimento ao pedido formulado pela prefeitura de Penedo (AL), com vistas a garantir a navegabilidade durante a festa centenária de Bom Jesus dos Navegantes. O governo de Sergipe também já tinha feito um pedido para a elevação da vazão.

Localizada entre Alagoas e Sergipe, a hidrelétrica de Xingó é operada pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e tem capacidade de armazenamento de 3,8 trilhões de litros em seu reservatório, Xingó tem uma potência instalada de 3.162MW.

Por G1 SE