CAIXA COMPLETA 158 ANOS E CONSOLIDA PAPEL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

12/01/19 - 06:27:41

Banco consolida seu papel no apoio ao desenvolvimento do país

A CAIXA completa, neste sábado (12), 158 anos de história. Maior banco público da América Latina, com quase 93 milhões de clientes, a CAIXA consolida seu papel no apoio ao desenvolvimento do país, focada em operações comerciais sem perder o lado social.

Os resultados mais recentes, divulgados no último balanço trimestral, mostram que o banco teve um lucro histórico de R$ 11,5 bilhões. A CAIXA também mantém a liderança no mercado de crédito imobiliário, com 69,5% de participação. Para os brasileiros, a poupança da CAIXA continua sendo a opção de investimento mais segura e acessível do mercado. Hoje são mais de 78 milhões de contas de poupanças.

Para o presidente da CAIXA, Pedro Guimarães, é motivo de muito orgulho fazer parte dessa história. “Tenho certeza de que a gente vai ter mais 150, 200, 300 anos de história. Vamos olhar muito para o cliente base da CAIXA. Um dos pontos importantes é pensar em tudo aquilo que a CAIXA representa, com foco no cliente e nos funcionários.”

Até setembro de 2018, a CAIXA já havia injetado R$ 495,7 bilhões na economia brasileira por meio de contratações de crédito, distribuição de benefícios sociais e benefícios ao trabalhador, e destinação social das Loterias.

Ao longo de sua trajetória, a CAIXA se tornou centralizadora de operações do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do Programa de Integração Social (PIS), e de programas de habitação popular, entre outros. O banco também é agente pagador do Bolsa Família e do Seguro-desemprego. Atua ainda no financiamento de obras públicas, principalmente voltadas para o saneamento básico, destinando recursos a estados e municípios.

A rede CAIXA de atendimento é composta por possui 55,5 mil pontos de atendimento. São 4,2 mil agências e postos de atendimento; 21,8 mil correspondentes CAIXA Aqui e lotéricos; e 29,5 mil máquinas disponíveis nos postos e salas de autoatendimento.

Programação especial nas unidades da CAIXA Cultural:

Em comemoração aos 158 anos do banco, as unidades da CAIXA Cultural em Brasília, Curitiba, Fortaleza e São Paulo contarão com uma programação especial.

De 11 a 13 de janeiro, a CAIXA Cultural Brasília apresenta o show “Música e Poesia”, do cantor e compositor Moraes Moreira. No dia 12, quatro exposições serão inauguradas simultaneamente no espaço: “Incisão”, de Alexandre Farto aka Vhils; “Labirinto de Amor”, de Jorge Jonseca; “Goeldi & Dostoiévski” e a exposição “Elementos” de obras do Acervo CAIXA.

A CAIXA Cultural São Paulo recebe, de 10 a 13 de janeiro, o show de Paulinho Moska. No dia 12, será inaugurada a exposição “Rugendas, um cronista viajante” que exibe obras do pintor, desenhista, ilustrador, aquarelista e litógrafo alemão Johann Moritz Rugendas (1802-1858).

A CAIXA Cultural Curitiba promove, de 10 a 13 de janeiro, o show inédito “Um Toque de Classe” com os pianistas Arthur Moreira e Cida Moreira.

Além de oficinas e cursos, a CAIXA Cultural Fortaleza apresenta, nos dias 12, 13, 19 e 20 de janeiro, o espetáculo infantil “Cantabicho” da artista pernambucana Carol Levy com banda ao vivo e bailarinos.

Confira a programação completa: http://www.caixacultural.com.br

Assessoria de Imprensa da CAIXA