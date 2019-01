Eduardo Amorim emite nota de pesar pela morte do conselheiro Hildegards Azevedo

12/01/19 - 06:45:29

“Foi com extremo pesar que recebi, na manhã desta sexta-feira, 11, a triste notícia sobre o falecimento do conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE), e pai da minha amiga e também conselheira, Suzana Azevedo, Hildegards Azevedo, devido a complicações decorrentes de uma neoplasia pulmonar.

A perda de um pai é um duro e terrível golpe, pois é como ver partir o grande herói da nossa vida. Aceite meus mais sentidos pêsames, minha amiga.

Desejo a você e aos seus familiares, que encontre conforto nas memórias que para sempre carregará com vocês, afinal, ele deixou um legado de grandes conquistas profissionais. Além de ter sido um grande homem, ele continuará vivendo através de vocês.

Que a alma do senhor Hildegards descanse em paz”.

Eduardo Amorim

(Senador da República)