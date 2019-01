MEGA-SENA VAI SORTEAR PRÊMIO DE R$ 12 MILHÕES NESTE SÁBADO

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa em todo o país. O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 3,50.