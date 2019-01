PMA abre Processo Seletivo para contratação de profissionais em Tecnologia da Informação

Foi publicado na edição do Diário Oficial do Município desta quinta-feira, 10, o Decreto Nº4.849/2019, que autoriza a realização de Processo Seletivo Público Simplificado (PSS) e cujo objetivo é a contratação de profissionais na área de Tecnologia da Informação (TI). Um total de 33 vagas, além de cadastro reserva, está sendo disponibilizado nos níveis superior e médio. Os candidatos aprovados exercerão suas atividades nos diversos órgãos do Executivo Municipal prestando suporte técnico e executando serviços burocráticos específicos da área de informática.

De acordo com o secretário municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog), Augusto Fábio Oliveira, “o Processo Seletivo na área de Tecnologia da Informação surge a partir do momento da detecção de carência de profissionais na área de informática no âmbito das secretarias gerenciadas pela Seplog. Diante disso, e atendendo as premissas do Planejamento Estratégico que vem sendo executado por esta gestão, estamos lançando o PSS no sentido de suprir as necessidades de cada setor”, explicou.

Segundo o decreto, estão sendo disponibilizadas 19 vagas para o cargo de Técnico em Informática, para o qual é exigido o nível médio, além de 14 vagas para o cargo de Analista de TI, destinadas àqueles que possuem o nível superior. O prazo de duração dos contratos é de um ano, com a possibilidade de prorrogação por igual período.

Clique aqui e acesse a edição do Diário Oficial desta quinta-feira, 10.