PM morre em acidente envolvendo dois veículos de passeio e mico-ônibus

12/01/19 - 12:34:44

Um acidente envolvendo um micro-ônibus da Coopertalse e dois veículos de passeio na manhã deste sábado (12) deixou um morto e pelo menos duas pessoas feridas.

A vitima fatal do acidente registrado na BR-235, nas proximidades da subestação da Chesf no município de Nossa Senhora do Socorro e que estava em um veículo Celta, foi identificado como sendo o 2º sargento PM José Orlando Fraga Ferreira, que pertencia ao 3º Batalhão.

Logo após o acidente, equipes do Corpo de Bombeiros, o Samu e a Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e se deslocaram imediatamente para o local, para prestar socorro às vítimas.

Três vitimas do acidente foram conduzidos para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) e a outra recusou atendimento. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para recolher o corpo do morto.

Com informações e foto de Gordinho do Povo Noticias