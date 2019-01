Emsurb realiza reparos na rede de drenagem interna do mercado do conjunto Augusto Franco

13/01/19 - 05:51:58

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), através da Diretoria de Espaços Públicos e Abastecimento (Direpa), iniciou nesta sexta-feira, 11, a substituição das canaletas da rede de drenagem interna do mercado setorial vereador Milton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, na zona Sul da cidade. Por meio dessa ação, a empresa objetiva dar mais conforto aos comerciantes e frequentadores do local.

Devido a presença de umidade, as peças antigas instaladas nos setores de carnes e pescados, estavam com um alto índice de oxidação, conforme o que foi explicado pelo diretor de Espaços Públicos, Bira Rabelo. “A nossa intenção é evitar acidentes e garantir a prestação de serviços de qualidade para os comerciantes e a população que frequenta este espaço. Além disso, estamos em parceria com a coordenação do mercado, fazendo um levantamento de outras demandas dos permissionários”, enfatizou o diretor.

Gilmar Teles de Gois, que comercializa no mercado desde a sua inauguração, aprovou a iniciativa da Emsurb. “Graças a essa gestão as coisas estão melhorando por aqui. O mercado está sempre limpo e organizado, o que tem agradado tanto a nós quanto aos nossos clientes”, destacou o comerciante que possui um box de venda de carnes.

Outras melhorias

Em 2018, a empresa municipal realizou outras melhorias no centro de compras, como reparos na iluminação dos setores de hortifruti, pescados e carnes, com a substituição de 40 lâmpadas. Além disso, sete contentores de lixo, com capacidade de mil litros, cada, foram instalados para dar maior celeridade a coleta de resíduos que é realizada diariamente no local.

Foto: Felipe Goettenauer