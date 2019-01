MULTIDÃO LOTA A PRAÇA 2ª NOITE DO ENCONTRO CULTURAL LARANJEIRAS

A segunda noite da 44ª edição do Encontro Cultural de Laranjeiras foi marcada por uma multidão que lotou a Praça de Eventos, que veio prestigiar atrações como Harmonia do Samba, Deivinho Novaes e Unha Pintada. A festa transcorreu com absoluta tranquilidade e os moradores da cidade ou os turistas que vieram de outros municípios puderam se divertir com bastante segurança e absoluta tranquilidade.

O prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, destaca sempre o tamanho e a importância cultural do evento e agradece à Universidade Federal de Sergipe e ao Governo do Estado, em especial à Secretaria de Segurança Pública (SSP), pela parceria na realização de mais uma edição do Encontro Cultural, que já é referência nacional.

“Todo mundo é importante para a realização desse evento, inclusive o povo de Laranjeiras, que participa e ajuda muito. Nossos servidores estão se esforçando ao máximo para que a festa seja um sucesso. Os secretários e demais auxiliares também estão somados. Confesso que estou muito satisfeito pelo êxito deste Encontro Cultural. Isso só aumenta o tamanho do nosso desafio no próximo ano, de fazer um evento ainda melhor”.

Recepção

O prefeito Paulão das Varzinhas fez questão de cumprimentar todos os amigos de Laranjeiras presentes no camarote, além de saudar os turistas. “Essas pessoas vêm conhecer a riqueza cultural que é Laranjeiras. Temos que receber todo mundo bem, deixar essa boa impressão e, quem sabe, conquistar novos investimentos para a nossa cidade”.

