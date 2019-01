DEFESA CIVIL DIVULGA BOLETIM DA SITUAÇÃO DA SECA NO SERTÃO

14/01/19 - 15:34:05

Defesa Civil Estadual divulga Boletim sobre a situação de seca no sertão e semiárido

O Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil da Secretaria de Estado da Inclusão, da Assistência Social e do Trabalho (Depec/Seit) divulga boletim sobre a situação de seca no sertão e semiárido sergipano. Em todo o estado, 26 municípios decretaram situação emergência, dos quais três aguardam homologação estadual e cinco aguardam portaria de reconhecimento federal [o que possibilita o recebimento de recursos da Secretaria Nacional de Defesa Civil].

Somadas, a Operação Pipa Estadual e a realizada pelo Exército Brasileiro atendem os municípios de Monte Alegre de Sergipe, Frei Paulo, Porto da Folha, Poço Verde, Pinhão, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Aparecida, Poço Redondo, Tobias Barreto, Carira e Gararu. Ao todo, cerca de 60 mil pessoas são assistidas, através da água distribuída por 79 caminhões pipa, num cálculo médio de 20 litros por pessoa ao dia. Os demais municípios não solicitaram reforço na distribuição de água para consumo humano, por vezes contando com operações pipa municipais para irrigação, dessedentação animal e abastecimento de cisternas.

Os esforços do Governo do Estado são intensos. As equipes da Defesa Civil estão em campo para acompanhar a situação dos sergipanos atingidos pelos efeitos da estiagem prolongada, fazendo a ponte entre os municípios e o Ministério da Integração Nacional, e acompanhando todo o fluxo da Operação Pipa.

Fonte e foto ascom