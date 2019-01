Emsurb realiza a operação Volta às Aulas 2019

14/01/19 - 05:06:16

A maioria das escolas inicia o ano letivo nesta segunda-feira (14)

Para recepcionar a comunidade escolar com espaços públicos limpos e bem cuidados, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), promoveu neste sábado (12), dentro da Operação Volta às Aulas 2019, serviços de varrição, capinação e roçagem mecanizada no entorno das unidades de ensino. Esta operação conta com a participação de 110 agentes de limpeza.

De acordo com a Diretoria de Operações (Dirop), os trabalhos tiverem início ainda no meio da semana e prosseguirão pelos próximos dias. “Começamos pelos conjuntos Augusto Franco, Bugio e Orlando Dantas. Seguimos pelo Grageru e vamos adiante. O cronograma atende áreas onde se localizam escolas das redes estadual, municipal e particular de ensino”, informou o diretor Bruno Moraes.

A Operação Volta às Aulas, da Prefeitura, envolve outros órgãos da administração municipal. “Existe alinhamento e sintonia entre os que compõem a prefeitura. Esta é a orientação do prefeito Edvaldo Nogueira. Desta forma, promovemos de forma mais ampla e intensificada, as melhorias que os aracajuanos merecem, neste caso, em especial, os que integram as comunidades escolares”, ressaltou o presidente Luiz Roberto Dantas.

Operação Volta às Aulas com a SMTT

A Operação Volta às Aulas 2019 conta com a importante atuação da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). O órgão objetiva amenizar os efeitos no trânsito da cidade, a partir de três frentes de trabalho: organização do trânsito, fiscalização do transporte escolar e ações educativas.

Foto: Felipe Goettenauer