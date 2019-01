Grupos Culturais de Japoatã participam do XLIV Encontro Cultural de Laranjeiras

14/01/19 - 10:17:16

Com o objetivo de valorizar a cultura local, a Prefeitura Municipal, com o apoio da Secretaria de Educação e através do departamento de Cultura acompanhou e conduziu as apresentações de grupos Folclóricos de Japoatã no XLIV Encontro Cultural de Laranjeiras.

Na última sexta-feira, 11, se apresentaram o grupo pífano mãe dos homens do Povoado Tatu e Reisado de dona Vavá do Povoado Ladeiras. E no domingo, 13, também se apresentaram o grupo de reisado Prima com prima do Projeto Ladeirinhas B e o Guerreiro do Margarida Alves.

ASCOM/PMJ