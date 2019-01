PM efetua prisão em flagrante de dois homens em Itabaiana

14/01/19 - 10:26:36

Durante a ação, no povoado Mangueira, foram apreendidos dois veículos roubados e uma arma de fogo

Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM), lotados no Posto Policial do Povoado Cajaíba, no município de Itabaiana, prenderam dois homens armados no sábado, 12, na zona rural itabaianense.

Os policiais militares do Posto Policial da Cajaíba foram informados, por meio de telefone funcional, sobre a colisão de duas motocicletas e deslocaram-se imediatamente até o povoado Mangueira. Em diligência, depararam-se com dois indivíduos, com as mesmas características relatadas na denúncia.

A abordagem foi realizada e, em posse dos dois homens, foi encontrada uma arma de fogo, um revólver calibre 32. Os indivíduos foram identificados como José Cisino Santana Santos, de 19 anos, e um adolescente de 17 anos.

As duas motocicletas citadas na denúncia possuíam restrição de roubo/furto, uma Honda XRE 300, de cor vermelha e NVN-2934, e uma Honda CG, de cor azul e placa OEM-9809.

Os infratores foram levados à Delegacia Regional de Itabaiana para que as providências legais fossem realizadas.

Fonte e foto SSP