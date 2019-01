SEMINÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE SERÁ DIA 15

14/01/19 - 14:01:10

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Fundação Estadual de Saúde (Funesa) realizam, nesta terça-feira, 15, no auditório do SergipeTec, a abertura do Seminário Estadual de Educação Permanente em Saúde. O evento, que segue até a quarta-feira, 16, tem como principal objetivo significar a Política de Educação Permanente em Saúde (EPS) para uma melhor definição das responsabilidades dos Municípios e do Estado. A solenidade de abertura contará com homenagem a atores estratégicos para o fortalecimento da EPS no estado de Sergipe.

No contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sergipe, a Funesa assume papel relevante no desenvolvimento da Política Estadual de Educação Permanente em Saúde, tendo como finalidade a formação permanente dos trabalhadores e gestores do SUS, na perspectiva da integração ensino-serviço. A ideia é sensibilizar e mobilizar esses trabalhadores e gestores estaduais e municipais para debate e construção do Plano Estadual de Educação Permanente em Saúde, orientado pelas diretrizes do Programa para o Fortalecimento das Práticas de Educação Permanente em Saúde no SUS (PRO EPS-SUS), com vistas ao fortalecimento das práticas de gestão e atenção à saúde.

Dessa forma, propõe-se que o Seminário de Educação Permanente em Saúde fomente a reflexão e alinhamento teórico e conceitual, na perspectiva da troca de saberes, conhecimentos e experiências de EPS – entre trabalhadores e gestores -, buscando construir pactos coletivos para potencializar as práticas de EPS no SUS Sergipe.

SERVIÇO

Data: 15 e 16 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 17h

Local: Auditório do SergipeTec [Av. José Conrado de Araújo, 731, Rosa Elze – São Cristóvão/SE]

PROGRAMAÇÃO

DIA 15/01

8h – Credenciamento

Acolhimento e entrega do material

8h20 – Solenidade de Abertura

Abertura do evento e homenagem a atores estratégicos para o fortalecimento de EPS no estado de Sergipe.

9:30h – Ordenamento da formação, historia e desafios da EPS

Conferencista: Ricardo Burg Ceccim

11h – Mesa Redonda: Os atores do quadrilátero e seus compromissos

12h30 – Pausa para almoço

14h – Trabalho em grupo

Roda de conversa para conhecer o Plano Estadual de EPS, traçar indicativos para as conferências 2019 e elaboração de carta de princípios.

Serão formados 06 grupos indicados por cores, composto por vários segmentos: gestores; técnicos; usuários; estudantes.

17h – Encerramento dos trabalhos

DIA 16/01

8h – Mesa Redonda: Gestão da educação na saúde

Agenda da Escola de Saúde Pública – CONASS

Experiências da Escola de Saúde Pública de Pernambuco e da Fundação Estadual de Saúde de Sergipe – FUNESA

10h – Mesa Redonda: Nós críticos e Nossas soluções

Experiências exitosas de EPS no âmbito do estado de Sergipe

12h – Pausa para almoço

13h30 – Trabalho em grupo

Roda de conversa para produção e sistematização da carta de princípios.

15h – Plenária

Apresentar e aprovar a carta de princípios construída pelos subgrupos.

16h – Avaliação e encerramento do Seminário

D assessoria