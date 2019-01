Terceiro dia do Encontro Cultural de Laranjeiras foi sucesso de público

14/01/19 - 10:34:38

Uma das principais marcas do Encontro Cultural de Laranjeiras está na sua diversidade. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, promoveu centenas de manifestações artísticas ao longo do sábado (12), com exposições em vários pontos da cidade, uma série de oficinas, apresentações de dança e peças teatrais, de grupos folclóricos e de capoeira, além dos shows com artistas locais e de expressão nacional, que arrastaram um grande público ao longo do terceiro dia do evento.

Sobre os shows, desde cedo a cidade já se verificava um grande número de turistas que foram prestigiar as apresentações das diversas bandas, dentre elas, Seeway e Galã do Brega, à tarde no palco Else Hagenbeck, no largo da Prefeitura. Em seguida, pelo segundo dia consecutivo, o público lotou a Praça de Eventos à noite, desta vez para acompanhar os baianos do É o Tchan, Peruano e Luanzinho Moraes, que tem uma legião de fãs.

Sobre as apresentações, o prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, explicou que, dentro da realidade financeira do município, a prefeitura procurou atender a manifestação do povo, valorizando a “prata da casa” e os artistas locais, mas trazendo alguns nomes que estão fazendo sucesso na atualidade, sem deixar de lado artistas que têm uma ampla trajetória na música brasileira, mais precisamente no Axé Music, como Harmonia do Samba e É o Tchan!

“Veja a diversidade do nosso Encontro: temos as discussões culturais com especialistas do Brasil inteiro no Simpósio, temos diversas manifestações em vários pontos da cidade, quatro palcos montados para apresentações variadas ao longo do dia e bons shows, desde cedo até a madrugada na Praça de Eventos. Fico muito feliz com volume de turistas que vieram prestigiar o evento no sábado, porque além de valorizar nosso folclore, nossa cultura, também aquece a economia, ajudando nossos pequenos comerciantes a garantirem uma renda extra e bastante importante”, avalia.

Da Assessoria de Imprensa

Foto: Acrísio Siqueira