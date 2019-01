Turismo: Equipe da Setur prestigia o 44° Encontro Cultural de Laranjeiras

14/01/19 - 15:43:42

Na manhã da última sexta-feira, 11, uma equipe técnica da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), se deslocou até o município de Laranjeiras, distante 23 km da capital sergipana, para acompanhar as ações alusivas ao 44° Encontro Cultural de Laranjeiras, e, ainda, explorar os pontos turísticos que retratam sobre a história da região.

No roteiro, estiveram a Casa do Artesanato, Centro de Tradições, Paço Imperial, Bureaux de Informações Turísticas do município, Centro Histórico (Obelisco, Quarteirão do Trapiche, e as instalações do Campus da Universidade Federal de Sergipe), os casarões do Calçadão, a casa do Folclore, Igreja Presbiteriana que é a primeira igreja evangélica do Estado, o museu Afro, a Igreja São Benedito e de Nossa Senhora do Rosário, a Casa João Ribeiro (Museu do Homem Sergipano), Terreiro Santa Bárbara, o Museu Comunitário e a Trilha do Terreiro Filhos de Obá, a Igreja do Bom Jesus dos Navegantes e o Povoado Quilombola da Mussuca.

De acordo com o secretário de Turismo de Laranjeiras, Jorge Barros, a visita foi uma excelente oportunidade para aproximar e apresentar ao Governo do Estado às potencialidades do município. “A equipe da Setur teve a iniciativa de visitar o município na ideia de obter mais conhecimento sobre as potencialidades de Laranjeiras e, para isso, elaboramos um roteiro bastante representativo a respeito da história da cidade e também, apresentando a continuidade das tradições locais que durante o Encontro Cultural ganham mais visibilidade”, afirmou.

Acompanhado de sua equipe técnica, o secretário de Estado do Turismo, Manelito Franco Neto, contou que a ação fortalece o segmento em Sergipe. “Laranjeiras é uma região muito rica pela sua importância histórica e a nossa vinda foi estratégica com o objetivo de conhecer melhor o roteiro cultural e perceber as áreas que precisam de mais apoio. Aproveito ainda, para parabenizar a gestão municipal pela organização de mais uma edição do Encontro Cultural de Laranjeiras”, salientou.

44° Encontro Cultural de Laranjeiras

O evento aconteceu no período de 06 a 13 de janeiro, reunindo dezenas de manifestações culturais e artísticas de forma gratuita. Ao final, a equipe da Setur participou de uma reunião com o prefeito do município, Paulo Hagenbeck, e tratou de parcerias para alavancar o turismo da cidade.