VOLTA ÀS AULAS: SMTT INICIA OPERAÇÃO COM AÇÃO EDUCATIVA

14/01/19 - 16:04:22

Crianças e adolescentes que estudam em escolas de Aracaju começaram o ano letivo nesta segunda-feira, 14, e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) deu início à Operação Volta às Aulas 2019. O objetivo é levar uma mensagem de conscientização a pais, estudantes e funcionários das instituições de ensino, além de organização do trânsito em locais com maior fluxo de veículos.

O ponto de partida da operação foi o Colégio de Ciências Pura e Aplicada (CCPA), no bairro Grageru. O trabalho da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) e dos agentes da SMTT começou às 6h. Pais e responsáveis que chegavam à escola eram abordados pelo grupo e recebiam orientações sobre o uso da cadeirinha, cinto de segurança, travessia na faixa de pedestre e outras informações importantes para um desembarque seguro.

O coordenador de Trânsito da SMTT, major Alexandre Cardoso, ressaltou que os agentes também realizaram um trabalho educativo, junto aos condutores, para amenizar os transtornos no trânsito em entorno das escolas em horários de entrada e saída. “Reforçamos que o pai ou a mãe deve estacionar em local adequado, seguro e levar seu filho até a porta da escola ou, no caso de adolescentes e pré-adolescentes, combinar um ponto em que o aluno possa descer e caminhar em segurança. Isso dá maior fluidez ao trânsito”, explicou.

Quem passou pela região do colégio esta manhã gostou da iniciativa. “Gostei de ver a atuação da SMTT em frente à escola. Por causa do grande fluxo de veículos, em muitos momentos o trânsito fica confuso aqui e isso dificulta, principalmente, a travessia dos alunos na faixa de pedestre. Ações como essa fazem a diferença e precisam ser feitas constantemente para que a população se conscientize e respeite as leis de trânsito”, elogiou a administradora Larissa Menezes.

Programação

Até sexta-feira, a SMTT realizará ações educativas nas proximidades das escolas de maior movimentação em Aracaju. Agentes de trânsito também estarão nos locais, orientando os motoristas para dar maior agilidade ao fluxo de veículos. Confira o cronograma completo:

15/01 (terça-feira)

Horário: 7h

Local: Colégio Amadeus – rua Estância, 1003, bairro Cirurgia

16/01 (quarta-feira)

Horário: 6h30

Local: Colégio Arquidiocesano – Rua Dom José Thomas, bairro São José

17/01 (quinta-feira)

Horário: 6h e 11h30

Local: Colégio Santanna – Avenida São João Batista, bairro Ponto Novo

18/01 (sexta-feira)

Horário: 6h e 11h30

Local: Colégio Sesi – Avenida Tancredo Neves, bairro Ponto Novo