285 vagas em 14 cursos graduação sendo ofertadas através do SiSu

Inscrições podem ser realizadas a partir do dia 22 até o dia 25 de janeiro.

A partir do dia 22 de janeiro, os candidatos que realizaram o último Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem se inscrever para uma das 285 vagas que o Instituto Federal de Sergipe (IFS) está ofertando em seus 14 cursos de nível superior através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). As inscrições podem ser realizadas até o dia 25 de janeiro.

Os cursos de graduação com vagas disponíveis são: Engenharia Civil, Gestão de Turismo, Licenciatura em Matemática, Licenciatura em Química e Saneamento Ambiental, no Campus Aracaju; Engenharia Civil, no Campus Estância; Licenciatura em Física, Sistemas de Informação e Engenharia Elétrica, no Campus Lagarto; Agroecologia e Alimentos, no Campus São Cristóvão; e Ciência da Computação, no Campus Itabaiana.

O resultado da chamada regular será divulgado no site do SiSU no dia 28 de janeiro. Já a matrícula ocorrerá entre os dias 30 de janeiro e 4 de fevereiro. É recomendável que os estudantes interessados nas vagas disponibilizadas pelo IFS verifiquem as informações constantes do Termo de Adesão da instituição ao SiSU, o qual também está disponível no site. Os alunos selecionados iniciarão seus estudos no primeiro semestre letivo de 2019.

Clique aqui para acessar a página do Sisu, onde serão feitas as inscrições.

Clique aqui para acessar o edital que disponibiliza vagas no IFS pelo Sisu.