APCEF/SE Run Club vai começar no dia 19 de janeiro às 6 horas

15/01/19 - 08:06:00

A procura pelo APCEF/SE Run Club tem sido muito grande, mas ainda é possível se inscrever no Clube de Corrida da APCEF/SE (Associação do Pessoal da Caixa), aberto para o público em geral e com desconto para associados.

O lançamento do Clube de Corrida será próximo sábado, no dia 19 de janeiro, às 6h da manhã, na Orla de Atalaia, em frente à Passarela do Caranguejo e ao lado da Pista de Patinação.

De segunda a quinta, os treinos serão à noite, das 19h às 21h, no Calçadão da 13 de Julho. Aos sábados de manhã, as aulas serão itinerantes.

Presidente da APCEF/SE, Diogo Melo está animado. “Pela quantidade de inscrições que já fizemos, registramos que o APCEF/SE Run Club já é um sucesso. A prática de esporte ao ar livre tem atraído muita gente. Com essa atividade a APCEF/SE incentiva a prática de esporte entre associados, que tem direito a um desconto especial. Mas o público em geral também pode se inscrever e participar do Clube de Corrida. Lembrando que incentivar o esporte é um dos objetivos da nossa associação”.

Fonte assessoria