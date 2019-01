Belivaldo empossa secretário e reafirma que Transparência será prioridade

15/01/19 - 13:27:53

Governador enfatizou que a Pasta tem papel importante na gestão, já que abrange a Ouvidoria e receberá as demandas da população. Posse ocorreu no auditório da Adema, nesta terça-feira, dia 15

Com foco na transparência, o governador Belivaldo Chagas empossou, na manhã desta terça-feira (15), o advogado Alexandre Brito de Figueiredo como secretário de Estado da Transparência e Controle. Em seu discurso, o governador enfatizou que a Pasta tem papel importante na gestão, já que abrange a Ouvidoria e receberá as demandas da população. Para acompanhar esse trabalho, ele afirmou que cobrará relatórios mensais do órgão.

“Na minha visão, governar com transparência é governar com todos e para todos. Por isso, fiz questão de fortalecer a Controladoria Geral do Estado transformando-a em Secretaria de Estado da Transparência e Controle para que pudéssemos dar sequência ao trabalho exitoso realizado por Eliziário Sobral e toda equipe. Vou exigir relatórios mensais para que eu tenha conhecimento de tudo que passa pela Ouvidoria Geral do Estado. Quero fazer da Ouvidoria Geral do Estado um elo entre o povo e a gestão”, afirmou.

Para o governador, o novo secretário reúne competência técnica e experiência para desenvolver um excelente trabalho à frente da Pasta. “A Secretaria é técnica e tenho a certeza que Alexandre fará um grande trabalho. A palavra de ordem é trabalhar, trabalhar e trabalhar, com toda a transparência que é preciso que tenhamos. Trabalhar mostrando todos os passos que estamos dando no governo do Estado”, disse.

Já Alexandre Brito de Figueiredo falou sobre o desafio de gerir as contas públicas. “É mais um novo desafio que o governador Belivaldo nos proporciona. É minha segunda experiência na administração pública. A primeira foi como secretário da controladoria geral de Aracaju, onde elevamos a nota do Portal da Transparência de 7.9 para 9.3. Além disso, implementamos o call-center na Ouvidoria. Nosso objetivo é fazer com que a população saiba onde está sendo gasto o seu dinheiro”, frisou.

Transparência

Para o procurador Geral do Estado, Vinicius Thiago Soares de Oliveira, transparência é a palavra de ordem e deve ser o carro-chefe de todo o governo. “É expor suas contas, é controlar bem os gastos públicos, é o combate irrestrito à corrupção. Nessa linha, a mudança de Controladoria para Secretaria fortalece as rotinas de controle e de prevenção. De certo que a Secretaria vai se alinhar à Procuradoria para fazer esse combate irrestrito. Com transparência, tudo fica mais claro e fácil de resolver. É isso que se espera do governo e Alexandre vem cumprir essa missão”, ressaltou.

A posse aconteceu no auditório da Adema e foi acompanhada por secretários de Estado e funcionários do órgão; o deputado estadual Garibalde Mendonça; vereador de Aracaju, Bigode; o ex-governador Jackson Barreto e o ex-secretário Benedito Figueiredo.

Histórico

Alexandre Figueiredo é graduado em Ciências Jurídicas pelas Faculdades Integradas Tiradentes. É especializado em Direito Eleitoral e atua como advogado desde 1999. Foi assessor jurídico do MDB estadual, presidente do MDB de Poço Verde e vice-presidente estadual da Fundação Ulysses Guimarães. Já atuou também em diversas prefeituras e deixou a Controladoria-Geral do Município de Aracaju para assumir a Secretaria de Transparência e Controle.

Foto Marco Vieira