DUPLA É PRESA COM ARMAS DE FOGO E BRANCA EM CAPELA

15/01/19 - 05:49:44

Policiais militares da Força Tática do 9º BPM efetuaram por volta das 21h00min dessa segunda feira (14), no bairro São Cristóvão, Município de Capela, a prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de Carlos Vinicius dos Santos, o qual portava uma arma de fogo calibre 12, caseira, com cano cortado e 03 (três) munições intactas do mesmo calibre.

Em companhia do flagranteado estava José Robson Santos Figueiredo, o qual portava uma arma branca (faca peixeira).

Segundo Carlos Vinicius dos Santos, a arma de fogo seria utilizada para tirar a vida de um desafeto seu que reside no mesmo bairro onde ele foi preso em flagrante.

Os flagranteados foram conduzidos juntamente com as armas (de fogo e branca) e munições para a delegacia Plantonista de Própria para as medidas legais de estilo.

Fonte e foto: 9º BPM