EDVALDO ANUNCIA INVESTIMENTOS DE R$ 50 MILHÕES EM ARACAJU

15/01/19 - 13:02:32

O prefeito Edvaldo Nogueira assinará, nas próximas duas semanas, uma série de ordens de serviço para obras em Aracaju que somarão um investimento de R$ 50 milhões. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira, 15, Edvaldo anunciou a realização de obras nos bairros Marivan, Japãozinho, Soledade (loteamentos Moema Mary e Jardim Bahia), além da recuperação das avenidas Euclides Figueiredo e Beira Mar.

“Esta é uma bela notícia para todos os aracajuanos, pois assinaremos, a partir desta quarta-feira, ordens de serviço de R$ 50 milhões em obras, que irão mudar a face de várias localidades de Aracaju. É a melhor forma de começarmos o ano, beneficiando a nossa cidade com infraestrutura, urbanização e melhores serviços”, afirmou Edvaldo.

A agenda se inicia nesta quarta-feira, 16, às 8h, com a autorização da retomada da obra do bairro Marivan. O investimento é de pouco mais de R$ 12 milhões, para serviços de infraestrutura em 53 ruas da localidade. A obra foi iniciada por Edvaldo em seu mandato anterior, em 2012, mas a gestão passada não deu prosseguimento. Compromisso firmado pelo prefeito com os moradores do loteamento, o reinício da obra envolve terraplanagem, pavimentação, drenagem pluvial e profunda, rede de esgoto, calçadas e ciclovias.

Na sexta-feira, dia 18, será a vez do loteamento Jardim Bahia, no bairro Soledade, que receberá obra de urbanização cujo investimento será de R$ 2,7 milhões. Três dias depois, na segunda-feira, dia 21, Edvaldo inicia a resolução de um problema crônico da Zona Norte da capital com a assinatura da ordem de serviço da recuperação da avenida Euclides Figueiredo. Para este projeto, que é também o cumprimento de um compromisso de Edvaldo com os aracajuanos, serão investidos R$ 7,5 milhões.

Já na quarta-feira da próxima semana, dia 23, o prefeito autoriza o início da construção de uma nova avenida no bairro Japãozinho. A obra custará R$ 14,8 milhões. Na sexta-feira seguinte, dia 25, Edvaldo assina a ordem de serviço da recuperação total da avenida Beira Mar. O projeto integra o Plano de Mobilidade Urbana de Aracaju. Já no dia 28 de janeiro, será iniciada a obra da segunda etapa do loteamento Moema Mary.

Por Valter Lima

Foto: Gustavo Rocha/PMA