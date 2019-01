Fecomércio buscará soluções para os empresários da Praia do Saco

Laércio Oliveira, presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac, recebeu nesta segunda-feira (14) uma comissão de moradores e empresários da cidade de Estância, para tratar acerca dos problemas decorrentes da não concessão de licenciamento para o funcionamento de empreendimentos na região da Praia do Saco. As dificuldades enfrentadas pelos empresários locais estão criando problemas na economia da cidade, que tem com uma das principais fontes de renda os empreendimentos turísticos.

“Temos um grande potencial turístico na Praia do Saco e em toda cidade de Estância. O impacto na economia devido às dificuldades para a concessão de licenciamento é muito grande e isso pode afetar as vidas de mais de 30 mil pessoas que vivem na região, provocando desemprego e ausência de renda para o povo. Então vamos trabalhar para encontrar a solução dos problemas dos empresários locais”, disse o presidente da Fecomércio, sobre o tema, se comprometendo a empenhar-se na luta pelo desenvolvimento da região, que é uma das mais fortes receptoras de turistas do estado.

Além disso, Laércio também recebeu o pedido de promoção de cursos profissionalizantes e de capacitação para os trabalhadores da cidade. Para atender esse pleito, Laércio destacou que os cursos do Senac poderão ser ministrados na região, por meio das unidades móveis. “Capacitar as pessoas é dar mais qualidade de atendimento nas empresas de todo o segmento do comércio de bens, serviços e principalmente do turismo. Temos como fazer um grande trabalho de educação profissional na cidade e levaremos o Senac para lá, com esse objetivo”, destacou o presidente Laércio Oliveira.

