Fundat anuncia vagas de emprego para pessoa com deficiência

15/01/19 - 13:21:45

A Agência do Trabalhador, setor da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat) responsável pelo encaminhamento de cidadãos qualificados ao mercado de trabalho, informa que está com oportunidades de emprego para pessoa com deficiência (PCD), destinadas às funções de auxiliar de produção, frentista, atendente e operador de caixa de posto de gasolina.

Os interessados em participar do processo seletivo devem comparecer à sede da Fundat (rua Pacatuba, 104, Centro), ou ao Espaço Fundat no shopping Riomar (rua Delmiro Gouvêia, 400, bairro Coroa do Meio), até a próxima sexta-feira, 18 de janeiro de 2019. Para o encaminhamento às vagas de emprego, é necessário trazer os seguintes documentos: RG, CPF, currículo e laudo médico atualizado. O horário de atendimento da sede da Fundat é das 7h30 às 17h, e do Espaço Fundat é das 10h às 18h.

Ascom Fundat