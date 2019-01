LEDA COUTO TOMA POSSE NA SECRETARIA DE INCLUSÃO NA QUARTA

15/01/19 - 16:28:17

Nesta quarta-feira, 16 de janeiro, toma posse oficialmente a nova secretária de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho, Lêda Lúcia Couto de Vasconcelos. Nomeada pelo governador Belivaldo Chagas no dia 07 de janeiro, a gestora já vem trabalhando no processo de transição administrativa da pasta, acompanhada da sua equipe técnica, com o objetivo de conhecer a fundo o órgão e desenhar novas diretrizes, alinhadas com o programa do novo governo. A gestora será empossada pela vice-governadora Eliane Aquino, no pátio central da SEIT, às 09h.

Com formação em Medicina e doutorado em Saúde Coletiva pela Unicamp, Lêda Couto foi secretária municipal de Saúde de Aracaju entre 2006 e 2007, e diretora de Especialidades e Redes Temáticas e de Atenção à Saúde – além de ser professora de medicina da Universidade Federal de Sergipe. Seu nome foi escolhido por Eliane para conduzir a pasta, que será parte fundamental nos novos direcionamentos planejados pela vice-governadora para a política socioassistencial do estado.

Segundo Eliane, o nome de Lêda foi cogitado primeiramente pelo histórico profissional e pela experiência na gestão pública. “Mas a escolha se deu, sobretudo, por seu perfil engajado na defesa de uma sociedade mais justa. Alguém que entende a necessidade de trabalharmos com projetos e afetos quando tratamos de grupos vulneráveis e que tanto necessitam do poder público”, pontuou a vice-governadora.