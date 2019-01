Novidade: Recadastramento do cartão Mais Aracaju Escolar será 100% online

15/01/19 - 08:15:30

Processo online também atenderá aos novos alunos com o cadastramento

A Aracajucard traz uma novidade para o estudante que utiliza o cartão Mais Aracaju Escolar e precisa fazer o cadastramento e recadastramento semestral. A partir do dia 1º de fevereiro estará disponível uma nova plataforma que irá facilitar esse processo de atualização. O aluno não precisará mais se deslocar aos postos de atendimento para entrega dos documentos necessários! Basta utilizar o computador ou o celular para finalizar o procedimento. A inovação irá garantir mais conforto e praticidade aos usuários.

A nova plataforma 100% online animou a universitária Vivian Feitosa, que lembrou as longas filas formadas pelos estudantes, no momento de fazer o recadastramento. “A gente tem uma vida muito corrida. Eu concluí o meu TCC e não tinha tempo de ir a outro local, fora a fila que é muito grande e o volume de estudante que sempre recadastra de última hora. A nova plataforma vai facilitar a nossa vida corrida”, frisa.

Assim como Vivian, a cuidadora de idosos, Mércia Cristina ficou animada com a inovação da nova plataforma. “Essa nova forma de recadastramento vai ser melhor para minha filha, que tem 16 anos, e sempre precisa se deslocar até os postos. Agora será mais prático e muito mais rápido”, comemora Mércia.

Cadastramento

O estudante que nunca solicitou o cartão Mais Aracaju Escolar também fará uso do processo online, podendo se cadastrar no Portal do Usuário, preencher o formulário de solicitação do serviço e anexar a documentação exigida (RG, CPF e comprovante de residência). Após esse procedimento, o aluno deverá requerer que a instituição de ensino confirme as informações do registro, exceto os universitários que apenas acrescentam o comprovante de vínculo escolar para validação. É importante acompanhar o resultado da análise pelo Portal do Usuário, que acontece em até cinco dias, e após esta data, comparecer à sede da Aracajucard portando RG, para a captura da foto e registro da digital. A primeira via do cartão é gratuita e entregue em no máximo duas horas.

O aluno tanto de cadastramento como de recadastramento deve ficar atento às notificações do processo através do Portal do Usuário ou do email cadastrado. Caso haja dúvidas, basta ligar para o número 3045-2550 ou acessar o endereço eletrônico faleconosco@aracajucard.com.br.

