OAB/SE REALIZA A SOLENIDADE DE POSSE NO PRÓXIMO DIA 21

15/01/19 - 05:08:12

Os trabalhos dos novos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, em Sergipe, já foram iniciados, visto a admissão administrativa no dia 01 de janeiro deste ano. No próximo dia 21, será realizada a posse solene da entidade. Para tanto, a OAB/SE convida a toda a advocacia e sociedade sergipana para o evento que acontecerá no Teatro Atheneu, às 19h.

A cerimônia será direcionada à investidura da Diretoria do Conselho Seccional da OAB/SE, Diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, Presidência do Tribunal de Ética e Disciplina, Diretoria Geral da Escola Superior de Advocacia e Presidência do Conselho Estadual da Jovem Advocacia, para o triênio de 2019/2021.

Fonte e foto assessoria