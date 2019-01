Prefeito Paulão faz avaliação positiva do Encontro Cultural de Laranjeiras

15/01/19 - 10:22:30

Encerrada a 44ª edição do Encontro Cultural de Laranjeiras, o prefeito Paulo Hagenbeck (DEM), o “Paulão das Varzinhas”, faz uma avaliação extremamente positiva do evento e já faz boas projeções para a 45ª Edição em 2020. O gestor reconhece o empenho de todos os servidores, secretários e auxiliares que se somaram para ajudar na divulgação da cultura e do folclore do município.

“Muito obrigado ao povo de Laranjeiras! Não teria como iniciar essa avaliação de outro jeito. Nada teria dado certo se não tivéssemos o apoio e a confiança da população. Também sou grato a todos os servidores, de uma forma geral, que se dedicaram e ajudaram para que, mesmo com tantas dificuldades, o nosso Encontro Cultural fosse um sucesso de público e de tradição”, agradeceu o prefeito.

Paulão das Varzinhas pontuou que mesmo com a queda da arrecadação, a Prefeitura contou com o apoio do Governo do Estado e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), e tudo acabou dando certo. “Tivemos exposições em vários pontos da cidade, uma série de oficinas, apresentações de dança e peças teatrais, de grupos folclóricos e de capoeira, além dos shows com artistas locais e de expressão nacional, que arrastaram um grande público. O simpósio teve debates com especialistas em Cultura de várias partes do Brasil. Nosso Encontro é referência nacional”.

O prefeito registrou ainda que tem cumprido o compromisso de campanha de manter os salários do funcionalismo rigorosamente em dia e já projeta algumas realizações fruto de convênios e do repasse de recursos federais. “Qualquer administrador público hoje em dia tem dificuldades do ponto de vista da arrecadação. As receitas caíram e, no caso de Laranjeiras, despencaram. Com muita criatividade e parcerias, conseguimos realizar um excelente Encontro Cultural”.

Por fim, o prefeito de Laranjeiras já antecipou que o sucesso desse ano só aumenta o desafio da gestão para o evento em 2020. “A cada ano a nossa responsabilidade aumenta mais. A nossa gestão retomou a autoestima do povo de Laranjeiras. Nossos pequenos comerciantes puderam ganhar uma renda extra e, mesmo com tantas dificuldades, vamos trabalhar muito em 2019 para que possamos realizar o maior Encontro Cultural da história do nosso município no próximo ano”.

Da Assessoria de Imprensa

Foto: Acrísio Siqueira