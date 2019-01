PREFEITOS ASSINAM MAIS DE R$ 20 MILHÕES EM CONVÊNIOS

15/01/19 - 06:43:56

O desenvolvimento da infraestrutura e da cultura nos municípios foi alvo das ações do deputado federal André Moura (PSC-SE) neste início de semana. Na manhã de segunda-feira (14) o parlamentar dedicou-se a receber gestores municipais para assinar contratos de convênios com os ministérios das Cidades e da Cultura.

Contratos somando mais de R$ 20 milhões em obras de pavimentação, drenagem, reforma e construção de praças, canteiros e vias públicas e investimento na cultura com ordem de serviço para aquisição de instrumentos musicais destinados a diversas bandas filarmônicas foram assinados com 21 municípios sergipanos.

Passaram pelo gabinete de André Moura os prefeitos de Ribeirópolis, Antônio Passos; Itaporanga d’Ajuda, Otávio Sobral; Campo do Brito, Marcell Moade; Canhoba, Manoel Arroz; São Miguel do Aleixo, Everton Lima; Areia Branca, Alan de Agripino; Simão Dias, Marival Santana; Laranjeiras, Paulo Hagenbeck; Muribeca, Fernando Franco; Carira, Arodoaldo Chagas; Poço Verde, Iggor Oliveira; Japaratuba, Lara; e Frei Paulo, Anderson de Zé das Canas. As prefeituras de Canindé de São Francisco, Divina Pastora, Nossa Senhora de Lourdes, Ilha das Flores, Malhador, Siriri, Monte Alegre e Pedra Mole também tiveram propostas conveniadas.

De acordo com André, o recurso já está nas contas das administrações municipais e o próximo passo é a licitação. “As propostas conveniadas hoje foram indicadas ao Orçamento da União do ano passado e já estão aptas à contratação das obras e aquisição dos equipamentos. Cada município de Sergipe se transformará em um verdadeiro canteiro de obras”, frisou o deputado.

Todos os prefeitos agradeceram e salientaram a importância do deputado André para seus municípios que vivem momentos de recessão por conta da baixa arrecadação de tributos. “Sem André não teríamos conseguido fazer nem a terça parte do que estamos fazendo. Campo do Brito tem obra de pavimentação em todo lugar graças ao seu trabalho e empenho”, salientou o prefeito Marcell Moade.

Por Marcelo Gomes

Foto: Jeff Moura