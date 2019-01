Prefeitura de Rosário do Catete lança projeto de apoio à mulher com câncer

Assistir a mulher rosarense em diferentes etapas na luta contra o câncer mudando suas perspectivas quanto a doença e alcançando melhoras significativas no resultado do tratamento, e ainda a garantia dos direitos, elevando a autoestima. Estes são os objetivos do Projeto Acreditar é Vencer, que a Prefeitura de Rosário do Catete irá lançar na primeira quinzena do mês de fevereiro.

O Projeto que é uma iniciativa do Núcleo de Apoio Ampliado a Saúde da Família(NASF) da Secretaria Municipal da Saúde(SMS), vai promover para as mulheres oncológicas educação em saúde, estimular a prática de atividade física e proporcionar momentos que elevem a autoestima. As atividades serão realizadas pela equipe do NASF composta por psicólogo, assistente social, nutricionista, odontólogo, fisioterapeuta e fonoaudiólogo.

De acordo com a coordenadora do NASF, a psicóloga Aurélia da Silva Barreto, o Projeto “Acreditar é Vencer” surgiu da sensibilidade da Primeira-dama Dona Nena Barreto. “Ao perceber a fragilidade, a insegurança e as alterações que as mulheres passam durante o tratamento, Dona Nena nos solicitou que ampliássemos o atendimento a essas pacientes para melhorar a qualidade de vida delas”.

O “Acreditar é Vencer” está em fase de implantação com a realização de visitas as pacientes oncológicas acompanhadas pelas Equipes de Saúde da Família.

Fonte: Prefeitura Municipal de Rosário do Catete