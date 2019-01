SE SAMUEL VIER PARA O PSL EU SAIO, DIZ PRESIDENTE ESTADUAL

15/01/19 - 10:08:57

O presidente do PSL em Sergipe, Waldir Viana, não gostou da informação de que o deputado estadual capitão Samuel Barreto (PSC), poderia se filiar ao partido e de forma dura avisou: “se Samuel vier para o PSL, eu saio pela outra porta”.

Durante a entrevista que concedeu aos radialistas Carlos Ferreira e Eduardo Carvalho, Waldir explicou que foi o próprio Capitão Samuel que decidiu deixar a legenda antes do último pleito eleitoral. “Política não é emprego e no nosso partido não há espaço para conchaves. Quem abandonou o projeto foi o próprio Samuel que nunca acreditou na nossa ideologia. Friso que não tenho nada contra a pessoa de Samuel, mas politicamente não existe possibilidade de estramos juntos”, lembrou.

Diante da informação de que Samuel teria ido a Brasília, dialogar com Gustavo Bivar, presidente nacional do partido, Viana disse não ter conhecimento da informação, mas partindo para uma linha de ataque pessoal, mostrou-se contrário ao retorno do deputado. “Se Samuel vier para o PSL, eu saio pela outra porta. Samuel é uma pessoa que eu não tenho nenhuma pretensão de caminhar em Sergipe. Politicamente Waldir Viana e Samuel são água e vinho”, afirmou.

Na oportunidade, pregando que o PSL vem construindo uma nova filosofia, Waldir Viana destacou que o partido por ele presidido, vem atraindo pessoas de bem e que de fato estão pensando em contribuir com a mudança social que foi iniciada com a eleição de Jair Bolsonaro e assim, observou que nomes como o da vereadora por Aracaju, Emília Correia (Patriota), do empresário Milton Andrade (PMN) e o atual deputado estadual Pastor Antônio dos Santos (PSC), estão mais próximos do que o grupamento defende.

O presidente estadual foi indagado se Pastor Antônio já havia sinalizado com a filiação. Afirmando a existência de tratativas, o político deixou subentendido que a chegada do líder evangélico pode estar próxima. “A porta do PSL está aberta para ele, e se ele optar pela vinda, será muito bem vindo”, finalizou.

Xodó News