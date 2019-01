Sebrae e Prefeitura de São Cristóvão buscam firmar parceria

15/01/19 - 16:40:30

Objetivo é desenvolver ações nas áreas de turismo e economia criativa.

O Sebrae e a Prefeitura de São Cristóvão discutiram nessa terça-feira a possibilidade de firmar uma parceria para fomentar o empreendedorismo no município. A ideia é viabilizar ações voltadas aos setores de turismo e economia criativa, envolvendo profissionais que já atuam nos dois segmentos e estimulando o surgimento de novos negócios.

Uma das estratégias discutidas durante o encontro foi a possibilidade de exploração do turismo religioso. Além de contar com a presença de igrejas e conventos históricos, a cidade ainda é sede da tradicional Procissão do Senhor dos Passos, que atrai todos os anos milhares de romeiros à região.

Em setembro de 2014, o Sebrae, em parceria com o especialista em Marketing Religioso e membro do Instituto Brasileiro de Marketing Católico, Kater Fillho, desenvolveu um diagnóstico para avaliar o potencial da atividade no município.

O estudo apontou a viabilidade da exploração desse tipo de turismo, porém destacando a necessidade urgente de investimentos em infraestrutura básica e essencial, como a construção de hotéis, restaurantes, pousadas e estacionamentos para recepcionar os turistas. Outro ponto que merece destaque é a importância dos gestores públicos trabalharem em conjunto com a Igreja para que as atrações sejam bem exploradas.

Para tentar colocar em prática as ações, o Sebrae e a Prefeitura vão discutir a possibilidade de assinatura de um Termo de Cooperação com a proposta de criação de um Plano Estratégico para o município, contemplando uma série de iniciativas para ampliar a divulgação nacional do destino turístico, além torná-lo mais atrativo aos visitantes.

“ Temos um estudo pronto, apontando que essa é uma atividade capaz de fomentar diversos setores da economia da cidade. Ficamos felizes ao perceber que dessa vez há o interesse por parte da prefeitura em nos ajudar a viabilizar as ações e acredito que em breve poderemos colocá-las em prática”, destaca o diretor Técnico do Sebrae, Emanoel Sobral.

Exemplo

Um outro caminho apontado pelos gestores para incentivar o turismo é seguir o modelo desenvolvido em outros municípios nordestinos, como o de Piranhas (AL). A cidade é conhecida regionalmente pelo seu belo conjunto arquitetônico e reconhecida como Patrimônio Histórico Nacional. Nos últimos anos, além do comércio, a região tem conseguido bons resultados por meio da atividade turística voltada à exploração do Rio São Francisco e pelo aspecto cultural do cangaço, envolvendo inclusive um grande número de artesãos.

Para conhecer as políticas públicas e ações que proporcionaram alcançar esses resultados, as duas entidades vão realizar uma missão técnica à cidade até final de janeiro. “ Queremos descobrir como foi possível transformar aquele município em um importante polo de turismo na região do Baixo São Francisco e analisar de que forma poderemos adaptar essas ações à nossa realidade”, explica o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana.

Os representantes do Sebrae e da Prefeitura discutiram ainda outras iniciativas para fortalecer os pequenos negócios, dentre elas a implementação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa no município.

Para ser ter essa legislação implementada, o poder público municipal deve garantir tratamento diferenciado aos pequenos negócios nas compras públicas, adotar medidas que simplifiquem o atendimento ás pequenas empresas, criar estrutura para atender os microempreendedores individuais e reconhecer a importante função dos Agentes de Desenvolvimento, que são profissionais capacitados pelo Sebrae para articular as ações públicas que promovam o desenvolvimento local e territorial.

De acordo com Marcos Santana, o poder público municipal adotará todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento da legislação.

Por Wellington Amarante

Foto assessoria