Secretário da Educação inspeciona escolas da Rede Estadual em Itaporanga d’Ajuda

15/01/19 - 05:43:16

Visita aconteceu aos colégios estaduais Felisbello Freire e Hélio Wanderley Sobral Carvalho e a Escola Estadual Francisco Sales Sobral

Com o protocolo de não comunicar previamente as equipes diretivas das escolas, de modo a conferir a situação real em que se encontram as unidades escolares, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), professor Josué Modesto dos Passos Subrinho, visitou nesta segunda-feira (14), os colégios estaduais Felisbello Freire e Hélio Wanderley Sobral Carvalho e a Escola Estadual Francisco Sales Sobral, no município de Itaporanga d’Ajuda.

“O objetivo dessas visitas é conhecer de perto a rotina pedagógica e as condições de acomodação e de infraestrutura das nossas escolas, como também estreitar o diálogo com as comunidades escolares e pactuar soluções às demandas específicas que cada uma delas possa apresentar”, afirma Josué Modesto, ao explicar suas visitas às unidades.

No Colégio Estadual Felisbello Freire, o secretário estadual da Educação, do Esporte e da Cultura foi recepcionado pela gestora escolar, professora Jandira de Andrade, que lhe apresentou toda a estrutura da escola. Trataram, sobretudo, da reforma a ser executada ainda este ano pelo Governo de Sergipe, com recursos do Programa de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio de Tempo Integral, ao qual a unidade escolar aderiu em 2018.

Segundo Josué Modesto, já estão assegurados os recursos financeiros para execução das obras de requalificação e modernização da infraestrutura física do Felisbello Freire, cujo projeto básico, em fase de elaboração, deve estar pronto ainda no primeiro semestre deste ano.

Acompanhado do economista Gilvan Santos, assessor especial do Gabinete da Seduc, o secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura se dirigiu ao Colégio Estadual Hélio Wanderley Sobral Carvalho. Lá, junto à professora Ana Cristina dos Santos, gestora escolar, conferiu todas as instalações da escola, que foi reformada por completo em 2011.

Ainda na sede do município de Itaporanga, território da Grande Aracaju, Josué Modesto verificou as dependências da Escola Estadual Francisco Sales Sobral, unidade escolar que atende a 245 estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Em diálogo com a equipe diretiva, o secretário da Educação conheceu, mais detidamente, a realidade da comunidade escolar local.

“Priorizamos, sempre, com essas visitas de rotina, ampliar o diálogo da Secretaria de Estado da Educação com as escolas e suas comunidades escolares para que possamos construir, coletivamente, soluções que elevem a qualidade do ensino público”, destacou Modesto ao fim da agenda administrativa cumprida em Itaporanga d’Ajuda.

Foto Maria Odilia