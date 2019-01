SERGIPETEC PROMOVE PLANEJAMENTO NOS DIAS 29, 30 E 31 JANEIRO

15/01/19 - 11:47:54

Ano Novo, metas novas e novo planejamento. Pensando nisso, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) irá reunir todos os colaboradores dos setores administrativos para a elaboração do Planejamento 2019. Durante as manhãs e tardes dos três dias, a equipe organizacional ficará imersa em atividades pensadas e planejadas pelo diretor técnico, o administrador Diego da Costa, exclusivamente, para esse momento.

“Planejar é a ação de pensar. No Brasil, mesmo estando caminho para mudar esse realidade, ainda não temos a cultura de parar para pensar e colocar no papel o que gostaríamos, pretendemos e/ou precisamos realizar. E planejar é fundamental, para e em qualquer processo. Esse será um momento reservado, exclusivamente, para integrar e conversar, com toda nossa equipe, e pontuar, reorganizar e priorizar as nossas ações, traçar novas metas, para agirmos com foco e em busca de novos resultados”, pontuou o diretor técnico do Parque Tecnológico, Diego da Costa.

A programação será aberta, às 9h, da terça-feira, 29, com a palestra ‘Mudança de Comportamento através da Programação Neuro Linguística (PNL)’, a ser ministrada por Norman Araújo, advogado e especialista em Gestão Estratégica. Em seguida, Diego (da Costa) fará a apresentação da importância do funcionamento, elaboração e resultados do Planejamento Estratégico Empresarial. Para isso, serão aplicadas algumas ferramentas de PE, a exemplo do Brainstorm, análise SWOT e, principalmente, da elaboração do Plano de Ação com os Grupos de Trabalho – que terá continuidade até a quinta-feira, 31.

Por Flávia Nunes