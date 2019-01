Uma tornozeleira no Congresso

15/01/19 - 07:55:20

Refúgio para políticos fichas sujas, o Congresso vai continuar se assemelhando a um covil de salteadores. Para ajudar a preservar essa imagem enlameada, Sergipe dará sua modesta colaboração, enviando à Câmara Federal um sujeito portando tornozeleira eletrônica. Trata-se do deputado eleito Valdevan Noventa (PSC), que por livre e espontânea pressão acaba de curtir um mês de merecidas férias no Cadeião de Estância. Acusado de falsificar prestação de contas eleitorais e formar quadrilha de criminosos, o dito cujo foi preso por coagir testemunhas. Mesmo solto, terá que se apresentar mensalmente à Justiça Eleitoral e usar um bracelete eletrônico na canela para que os “home” não o percam de vista. Até parece que o sujeito em questão é um reles fora da lei, mas não é. Graças aos 45.472 votos obtidos em outubro passado, Valdevan Noventa é um dos oito representantes de Sergipe na Câmara Federal. Com tornozeleira eletrônica e tudo. Misericórdia!

Volta por cima

E quem está de volta à presidência da Funai é o general Franklimberg Ribeiro de Freitas. O militar já ocupou este mesmo cargo de maio de 2017 a abril de 2018, graças à indicação do então líder do governo no Congresso, deputado federal André Moura (PSC). O homem retorna agora ao comando da Funai por indicação da ministra Damares Alves, aquela pastora que não acredita na Teoria da Evolução. Socorro, Charles Darwin!

Dia de festa

A Assembleia marcou para às 15h do próximo dia 1º, a posse dos 24 deputados estaduais eleitos. Após serem empossados, os parlamentares elegerão a nova mesa diretora da Casa. O atual presidente Luciano Bispo (MDB) tenta reverter a cassação de seu registro de candidato para concorrer à presidência da Assembleia. O pedido de liminar em favor de Bispo está na mesa da ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Aguardemos, portanto!

Fora do aquário

Em breve o aquário do PSC perderá duas cadeiras na Assembleia e uma na Câmara Federal. Pelo menos é o que garante o deputado estadual Capitão Samuel, que pretende trocar o partido dos peixinhos pelo PSL do capitão-presidente Jair Bolsonaro. Juntos com Samuel, devem deixar o PSC o estadual Gilmar Carvalho e o federal Valdevan Noventa. Marminino!

Vandalismo

Algum mequetrefe surrupiou as lentes dos óculos da estátua do ex-governador Marcelo Déda (PT). A escultura se encontra no Parque da Sementeira, zona sul de Aracaju, onde também foram depositadas as cinzas do ilustre político sergipano. Não há ineditismo neste furto das lentes. Por mais de uma vez, já roubaram os óculos de bronze da estátua do poeta Carlos Drummond de Andrade, instalada na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Crendeuspai!

Pelo social

Será amanhã, a posse da médica Lêda Lúcia de Vasconcelos na Secretaria Estadual da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho. A solenidade será presidida pela vice-governadora Eliane Aquino (PT) e acontecerá no pátio interno da Secretaria. Professora de Medicina da Universidade Federal de Sergipe, Lêda foi secretária de saúde de Aracaju entre 2006 e 2007. Boa sorte!

Voto aberto

Alessandro Vieira, senador eleito pela Rede de Sergipe, aderiu à pressão para o voto aberto no Senado. “É um direito dos eleitores saber como votam seus representantes. Mais ainda quando entre os candidatos temos figuras que respondem a processos judiciais ou são investigadas”. Novato no Congresso, Alessandro estuda se é possível rever a decisão de Dias Toffoli, presidente do STF, que determinou o voto secreto. “Entendo que cabe ao próprio Senado rever esta questão”. Esta informação é do site O Antagonista.

Pelo ladrão

Nas penitenciárias de Sergipe têm presos saindo pelo ladrão. Por conta disso, a deputada estadual Maria Mendonça (PP) defende um grande mutirão da OAB, Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria da Justiça visando analisar a situação dos detentos. Maria revela que dos mais de 5 mil reclusos nos presídios sergipanos, 62,8% ainda aguardam o 1º julgamento. Segundo a deputada, muitos destes presos provisórios podem ter direito à penas alternativas, fato que desafogaria as superlotadas penitenciárias. É, pode ser!

Rosa vermelha

Será amanhã (16), o Seminário e Exposição “Rosa Vermelha Luxemburgo”. Marcado para começar às 19h30, o evento acontecerá na Escola do Legislativo, localizada no centro de Aracaju. Serão palestrantes os doutores Valter Pomar e Alexandrina Luz Conceição. Segundo a deputada estadual Ana Lúcia, o seminário visa celebrar “o legado revolucionário de uma mulher que alcançou os nossos dias como um símbolo da luta pelo socialismo”. Prestigie!

Batendo em retirada

Na iminência de perde o comando do PPS sergipano para a turma do moribundo Rede Solidariedade, Clóvis Silveira abre o verbo. Segundo ele, “essa galera hipócrita, que se elegeu por acaso, enche o saco por se achar capaz para resolver os problemas de Sergipe e do Brasil”. Por conta da filiação em massa dos integrantes do Rede ao PPS, Clóvis já disse se mudará de mala e cuia para outros partido. Aff Maria!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinsense, em 7 de junho de 1891.

Resumo dos Jornais