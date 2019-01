VEJA RANKING DAS EMPRESAS CAMPEÃS DE RECLAMAÇÕES EM 2018

15/01/19 - 14:49:22

A Coordenadoria Estadual de Defesa ao Consumidor (Procon) fez, ao longo de 2018,7.192 atendimentos ao público. Esse número é bem menor do que o registrado em 2017, quando ocorreram 14.793 reclamações. O diretor do Procon, Andrews Mathews Fernandes Silva, lembra que em anos eleitorais a procura dos consumidores diminui, embora não consiga explicar o porquê dessa redução. Uma coisa, no entanto, não muda: a operadora Vivo continua no primeiro lugar do ranking de empresas reclamadas, com 352, posição que se mantém desde 2015.

Do número total de atendimentos – 7.192 – 4.651 foram reclamações que resultaram em 2.541 audiências, sendo que 413 delas foram resolvidas. As demais, 2.128 continuam em tramitação em que o Procon vai aplicar multas às empresas que desrespeitaram o que preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

Além de atribuir a baixa procura dos consumidores ao ano eleitoral, Andrews Mathews, acredita que a mudança no endereço do Procon tenha contribuído para isso, apesar dos insistentes alertas em toda mídia para orientar a população. Só para lembrar, desde o dia 21 de maio do ano passado, que a sede do Procon está na rua Pacatuba, 45, em frente à praça Camerino, no centro da capital, e o horário de funcionamento é das 7 às 13 horas.

Ranking e fi–Além da Vivo se manter na liderança das reclamações no Procon, outras duas empresas mantém o segundo e terceiro lugares: GBarbosa, com 245, e Oi Fixo, com 242. As outras sete – totalizando 10 – que mais causam problemas aos consumidores são:Banco Bradescard Ibi, com180 reclamações; Energisa, com 151; Tim Celular,139;Deso, 117;Lojas Riachuelo, 106;Oi Celular, 102;Caixa Econômica Federal, 93.

Por Antonio Carlos Garcia