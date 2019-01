VIGILANTES REALIZAM MANIFESTAÇÃO E COBRAM SALÁRIOS

15/01/19 - 12:36:50

Cerca de 100 vigilantes de três empresas prestam serviço de segurança em escolas da rede estadual de ensino, realizaram na manhã desta terça-feira (15) uma manifestação em frente a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc), no Distrito Industrial de Aracaju (DIA).

Segundo informações passadas pelo presidente do Sindicato dos Vigilantes de Sergipe, Genilson Pereira, os trabalhadores estão há dois meses sem receber salários. Ainda segundo o sindicalista, as empresas Multiseg, SVN e NC, estão há cinco meses sem receber do governo do estado e por conta, estão sem condições de pagar os salários dos trabalhadores.

Após a manifestação, a Seduc, em nota, disse que entende que toda manifestação é legitima. A nota diz ainda que no mês de janeiro o sistema de pagamento do governo abre somente no final do mês e que todos os compromissos de pagamento serão efetuados.