Advogado oficia promotorias de justiça sobre falta de manutenção em viaturas da CBM

Na manhã desta quarta, dia 16, o advogado militante na área militar, Márlio Damasceno, oficiou as Promotorias de Justiça de Estância e Itabaiana, através dos seus respectivos Promotores Drª. Mônica Hardman e Dr. Maurício Gusmão Magalhães, solicitando que apure a falta de manutenção nas viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), mais precisamente, dos 2º e 3º GBMs (Grupamentos de Bombeiro Militar), que são sediados nos municípios acima citados, e que estão operando somente com uma viatura cada grupamento, visto que as demais estão inoperantes por falta de manunteção.

No ofício encaminhado, o advogado mostra a gravidade do problema, onde o 2º GBM de Estância só tem uma viatura para atender a 10 municípios, enquanto o 3º GBM de Itabaiana só tem também uma viatura para atender a 21 municípios, e ainda, caso haja uma ocorrência de maiores proporções ou a única viatura existente quebre ou esteja atendendo a uma outra ocorrência, o 2º GBM de Estância contará com o apoio do quartel de Aracaju, cuja distância é de 67,9 km, enquanto o 3º GBM de Itabaiana contará com o apoio da unidade de Lagarto, que tem a distância de 40,9 km, e com o tempo de deslocamento, o problema poderia se agravar.

“Necessário se faz abrir os olhos para esta situação que já perdura por um bom tempo, sem que o problema seja efetivamente equacionado. Continuaremos acompanhando este e outros fatos relativos à classe militar, para que possam efetivamente terem condições de trabalho, além de que um bom serviço seja prestado à população sergipana que paga seus impostos”, afirmou Márlio.

Confiram abaixo o teor dois dois ofícios encaminhados pelo advogado Márlio Damasceno, às Promotorias de Estância e Lagarto:

16/01/19 - 10:59:53

Fonte blog Espaço Militar

Foto ilustração