BANCO 24 HORAS SERÁ INSTALADO ATÉ O DIA 25 NO MERCADO CENTRAL

16/01/19 - 07:40:17

O vereador Jason Neto (PDT) comemorou muito com a confirmação de que uma unidade do Banco 24 Horas estará instalada no Mercado Virgínia Leite Franco, em Aracaju, até o dia 25. A boa notícia foi repassada no início da noite de terça (dia 15), pela Superintendência da Caixa Econômica, e reforça as conquistas feitas por Jason Neto na luta pelos mercados.

“Sou filho de um vendedor do mercado, com muito orgulho. Acompanho a realidade daqueles trabalhadores, principalmente no Mercado Virgínia Leite Franco. As instalações dos bancos são necessárias por conta da quantidade de valor que circula nos mercados, além da quantidade de turistas que recebem”, explicou o vereador. Jason afirmou que vários ônibus turísticos param ali e as pessoas não têm onde sacar, precisam caminhar a quase um quilômetro, e deixam de realizar compras na localidade.

Essa já é a segunda unidade bancária que o vereador Jason Neto consegue levar para atendimento no mercado. A primeira foi a instalação de um ponto avançado do Banese. “Muitos comerciantes do mercado saiam com suas rendas para depositar em agências distantes e acabavam sendo assaltadas, por isso a ida do Banese foi importante também. Já a busca pelo Banco 24 Horas teve início em abril de 2017, quando fiz a solicitação, e em seguida tive com o então presidente da Caixa, Gilberto Occhi. Outras tantas vezes estive com o superintendente Marco Antônio Queiroz, que sempre nos atendeu muito bem”, detalhou o vereador Jason.

Segurança

Jason Neto destacou também a melhoria na segurança dos mercados. “Foi com a nossa interferência, que a Guarda Municipal ampliou de seis para doze guardas, reduzindo o índice de roubo e violência nos mercados centrais. Os guardas Municipais também realizam rondas na região e contam com o apoio da Polícia Militar na área externa”, finalizou o vereador.

Fonte e foto assessoria