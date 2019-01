CESE instala novo ponto de atendimento para emissão de Certificado Digital

16/01/19 - 15:47:22

A partir da próxima segunda-feira, 21, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (ACESE) em parceria com a FENACON | CD – Autoridade de Registro em Certificação Digital estará com novo ponto de atendimento para emissão de certificados para empresas, pessoas físicas, empresários, profissionais liberais, entre outros.

O Certificado Digital é um documento eletrônico que comprova a identidade de uma empresa ou pessoa física, permitindo que a mesma atue com segurança em processos de compra e venda pela internet, além de facilitar transações eletrônicas diversas.

Portanto, mais uma vez, pensando na comodidade e em melhor atender as necessidades do comércio local, a ACESE estará disponibilizando o serviço de Certificação Digital em sua sede, localizada na Rua José do Prado Franco, 557, no Centro de Aracaju – SE.

Além de estar situada em uma localização privilegiada do centro da capital, a ACESE ofertará estacionamento gratuito durante todo o atendimento.

Para mais informações, acesse o site www.fenaconcd.com.br

Por Josie Mendonça