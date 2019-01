EDVALDO AUTORIZA A RETOMADA DE OBRAS EM 53 RUAS DO MARIVAN

16/01/19 - 13:05:01

O prefeito Edvaldo Nogueira esteve no bairro Marivan, zona Sul da capital sergipana, na manhã desta quarta-feira, 16, para honrar mais um compromisso firmado com a comunidade. O gestor municipal assinou a ordem de serviço que garantirá a retomada das obras de infraestrutura da localidade, iniciada ainda em seu mandato anterior, em 2012, mas que não teve continuidade na administração passada.

Com investimento mais de R$ 12 milhões, serão realizados serviços de terraplanagem, drenagem pluvial e profunda, construção de rede de esgoto, pavimentação, calçadas e ciclovias, levando melhorias para 53 ruas do bairro. A obra conta com recursos do governo federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento, e de recursos próprios da gestão municipal, graças ao financiamento CPAC.

Em seu discurso na solenidade de assinatura da ordem de serviço, Edvaldo lembrou o início das obras ainda em sua gestão anterior. “As obras começaram em 2012. Era uma obra grande, para dois anos e meio, orçada, à época, em R$ 18 milhões. Quem mora aqui há mais tempo sabe como era o Marivan, ninguém entrava, quando chovia era uma tragédia, as pessoas não gostavam nem dizer que moravam nesta região. Vim aqui em 2011 dar ordem de serviço, a obra começou, concluí meu mandato, deixei o dinheiro em caixa, mas, infelizmente, a gestão passada paralisou a obra e não a entregou, o que sempre me deixou muito triste, pois sou um dos prefeitos que mais trabalhou por esta região. Do conjunto Padre Pedro II ao 17 de março, não tem uma obra sequer que não tenha minha mão”, afirmou.

Por isto, ressaltou o prefeito, a retomada desta obra é motivo de “grande felicidade”. “Ao retornar à Prefeitura, vimos que os recursos existentes não eram mais suficientes para concluir a obra, então busquei um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, realizamos uma nova licitação e hoje, a obra será retomada. Se Deus quiser, em um ano, ela será inaugurada. Vamos fazer a drenagem, o esgotamento sanitário e a pavimentação, garantindo mais qualidade de vida para esta população”, disse.

Esperança de muitas melhorias

Os moradores do Marivan se mostraram muito esperançosos com a retomada da obra, uma vez que foi Edvaldo quem se preocupou com a região e garantiu os recursos para o projeto. “A situação aqui é muito difícil, horrível. Mas eu tenho esperança de que agora irá melhorar com esta obra, que vai ser um benefício para todo o bairro”, afirmou o pedreiro José Milton de Souza.

De igual forma, a presidente da associação de moradores do bairro, Cláudia Ramos, destacou que a realização da obra de urbanização fará “toda a diferença” para o Marivan. “Este é um bairro em expansão, por isso precisa de infraestrutura. Parabenizo Edvaldo por esta iniciativa. Estamos muito felizes. Esta obra vai transformar o Marivan num lugar melhor para se viver”, disse.

Acompanharam a solenidade os vereadores Antônio Bittencourt, Anderson de Tuca, Soneca, Zezinho do Bugio, Bigode, Pastor Alves, Isac Silveira, Fábio Meireles, lideranças do bairro, secretários municipais e moradores da comunidade.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA

Por Valter Lima