Festa de São Sebastião do Botequim será neste domingo em Santa Luzia do Itanhi

16/01/19 - 05:09:41

Com o tema principal, “Revesti-vos de Caridade”, a comunidade católica do povoado Botequim, na zona rural de Santa Luzia do Itanhi, está festejando o seu padroeiro São Sebastião. O novenário teve início no último dia 11 como celebrante padre Genivaldo dos Santos.

O novenário vai até o dia 19, com a pregação de André Hugo e a animação do Grupo Musical Santa Cruz, do povoado Cambuí. E como convidados estão os funcionários das prefeituras de Santa Luzia do Itanhi e Indiaroba.

Vários celebrantes estão dando sua contribuição nas homilias do novenário com os padres Genivaldo (Porto do Mato), Acival (Indiaroba), Iure (Estância) o próprio padre Diego Ávila, pároco de Santa Luzia do Itanhi.

Durante a Festa de São Sebastião, acontecem leilões, procissão dos motoristas e todas as manhãs, ocorre o Ofício da Imaculada Conceição a partir das 6h da manhã.

O ponto alto da Festa de São Sebastião será neste domingo, 20, com a seguinte programação: 6h Ofício da Imaculada Conceição; às 15h, Recitação do Terço da Divina Misericórdia; às 16h, Procissão e em seguida Missa Solene, presidida pelo pároco de Santa Luzia do Itanhi, padre Diego Ávila. A animação ficará por conta do Grupo Musical Santa Luzia.

Por Magno de Jesus