MOVIMENTOS ACREDITO E MOVA-SE SE UNEM PARA AUDITORIA NA PMA

16/01/19 - 06:37:43

Integrantes do Movimento ACREDITO e do MOVA-SE se unem para uma auditoria cidadã nos contratos emergenciais da Prefeitura de Aracaju.

Nesta quarta-feira, 16, integrantes do Movimento Acredito e do Movimento Atitude Sergipe- MOVA_SE, protocolaram na Controladoria Geral do Município de Aracaju um requerimento de informações e cópias de todos os contratos emergenciais em vigor na gestão Municipal.

Segundo Hebert Pereira, servidor público e liderança estadual do Movimento Acredito, os episódios que envolveram a contratação emergencial de serviços importantes como a coleta de lixo e agora de uma empresa para gerir o Hospital Nestor Piva, chamaram a atenção para uma possível banalização do uso de contratos emergenciais por parte do município. Diante disso, resolveram realizar uma Auditoria Cidadã nos processos administrativos de contratações emergenciais a fim de verificar se realmente cumprem os requisitos exigidos pela Lei 8.666/93 para esse tipo de pactuação.

De acordo com, Ramiro Ferreira, Engenheiro Ambiental e integrante do MOVA-SE, conhecer a quantidade e o objeto desses contratos já será um grande passo para os movimentos e para a sociedade, mas, verificar a regularidade das contratações e denunciar eventuais ilegalidades para que sejam corrigidas será o principal objetivo da Auditoria Cidadã, que será feita por técnicos e juristas voluntários dos dois movimentos.

“Temos muita gente capacitada e com vontade de contribuir procurando o MOVA-SE e o Movimento Acredito, e isso nos permitirá a cada dia realizar ações de controle social com maior envergadura. Os tempos mudaram e os gestores públicos não continuarão a gastar mal o dinheiro dos nossos impostos sem pressão da sociedade”, afirma Hebert.

