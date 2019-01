Nando Reis se apresenta em Aracaju com o seu show voz e violão

16/01/19 - 13:32:22

Lotando casas de shows em todo o Brasil, chega a vez de (cidade) receber Nando Reis, com o seu show “Nando Reis – Voz e Violão”. O cantor se apresenta no dia 02 de fevereiro às 21h00 , no Espaço Emes. Tendo somente o violão como seu parceiro de palco, Nando canta seus sucessos e apresenta versões diferentes para os seus clássicos. O objetivo do show é apresentar as canções exatamente como foram concebidas.

No palco, somente o artista e seu violão, combinando a doce vibração das cordas com sua voz e algumas batidas no instrumento, que funciona às vezes de percussão. Seus fãs, que não se concentram em apenas uma geração, podem esperar uma apresentação emocionante.

O repertório é recheado de sucessos consagrados como “All Star”, “Diariamente”, “Espatódea” e “Relicário”. Além disso, versões de seus clássicos também marcam presença como “Luz dos Olhos”, “O Segundo Sol”, “Quem Vai Dizer Tchau” e “Nos Seus Olhos”. O show leva o nome do álbum de 2015, gravado com maestria. “Voz e Violão, no Recreio – Volume 1” foi produzido pelo próprio artista e contou com a mixagem de Jack Endino em um estúdio em Seattle, nos Estados Unidos.

O álbum está disponível em versão CD e Vinil.

Show: Nando Reis – Voz & Violão

Data: 02 de fevereiro – 21h

Local: Espaço EMES/Aracaju

Classificação: 16 anos

Informações: (79) 3249-5656

Vendas: Central do ticket Shopping Rio Mar e site: guichêweb.com.br

Ingressos: De R$ 50 a R$ 150

Realização: Relicário e Íris Produções

Assessoria de Imprensa