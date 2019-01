Posse e eleição da nova Mesa Diretora da Alese acontecerão dia 1º de fevereiro

16/01/19 - 15:35:37

No próximo dia 1º de fevereiro, Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) dará posse aos deputados eleitos e reeleitos no pleito de 2018. A primeira Sessão Preparatória destinada à posse dos 24 parlamentares que irão compor a 19ª Legislatura (1º de fevereiro à 31 de janeiro de 2023) e a eleição da Mesa Diretora estão prevista para às 15 horas, no plenário da Casa.

De acordo com o Regimento Interno da Casa Art.4º §1º, assumirá a direção dos trabalhos o último presidente da Assembleia, na sequência o vice-presidente e, na falta desses, o mais idoso dentre os reeleitos. Logo após a posse dos parlamentares haverá a segunda sessão preparatória na qual será eleito o novo presidente do legislativo sergipano.

De acordo com o regimento interno da casa, a eleição dos membros da Mesa e dos substitutos, bem como o preenchimento de qualquer vaga, será por votação nominal. Os parlamentares eleitos irão representar o Poder Legislativo pelo próximo biênio (2019/2020).

Eleita e empossada a mesa diretora, o presidente convocará os parlamentares a comparecer à Alese, no próximo dia 15 de fevereiro, para a instalação da primeira sessão legislativa da 19ª Legislatura.

Dos 24 deputados que compõem o parlamento sergipano, 12 são estreantes na casa:

NOVOS

Talysson de Valmir (PR); Maisa Mitidieri (PSD); Ibrain Monteiro (PSC); Iran Barbosa (PT); Zezinho Sobral (PODE); Janier Mota (PR); Adailton Martins (PSD); Diná Almeida (PODE); Dilson de Agripino (PPS); Kitty Lima (REDE); Rodrigo Valadares (PTB); Dr. Samuel Carvalho (PPS)

REELEITOS

Jeferson Andrade (PSD); Gilmar Carvalho (PSC); Luciano Bispo (MDB); Zezinho Guimarães (MDB); Dr. Vanderbal (PSC); Francisco Gualberto (PT); Georgeo Passos (REDE); Garibalde Mendonça (MDB); Goretti Reis (PSD); Maria Mendonça (PSDB); Luciano Pimentel (PSB); Capitão Samuel (PSC);

Por Kelly Monique Oliveira

Foto: Divulgação/Alese