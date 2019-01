PSS TI: CANDIDATOS PODEM SE INSCREVER A PARTIR DESTA QUARTA

16/01/19 - 06:04:07

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado, que visa o preenchimento de vagas, mais cadastro reserva, na área de Tecnologia da Informação (PSS TI), devem acessar o formulário de inscrição disponibilizado no item Editais, no site da Prefeitura Municipal de Aracaju (www.aracaju.se.gov.br), das 0h01min desta quarta-feira, 16, até as 23h59min do dia 21 de janeiro, conforme horário oficial de Brasilia/DF. Os candidatos aprovados no PSS serão alocados nas secretarias que compõem o Poder Executivo Municipal.

Um total de 36 vagas estão sendo disponibilizadas, sendo que 19 são para o cargo de Técnico de Informática (nível médio) e 14 são destinadas ao cargo de Analista de TI (nível superior). Entre os requisitos básicos para a aprovação no PSS está o diploma, a certificação de habilitação na área escolhida ou o certificado de conclusão do curso Tecnólogo. Além disso, o candidato deve ter experiência comprovada de, no mínimo, um ano na função.

Os aprovados no PSS terão como atribuições e atividades, nos cargos de nível médio, dar suporte técnico presencial, ou à distância, nas unidades da Prefeitura, além de realizar serviços burocráticos relacionados a área de informática e prestar serviços técnicos de manutenção de equipamentos, configuração e instalação de aplicativos e sistemas operações. Já os selecionados nos cargos de nível superior deverão desenvolver atividades relacionadas à proposição de projetos e avaliação de implementação de uso de políticas de rede; realizar manutenção de sistemas do tipo web, entre outros.

De acordo com o Edital Nº01/2019, os novos profissionais serão alocados na Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz); do Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplog); da Educação (Semed); e de Saúde. A Procuradoria-Geral do Município (PGM) também será contemplada. Ainda de acordo com o Edital, a jornada de trabalho é de 40h semanais, com remunerações correspondentes a R$1.946,83 e R$4.310, 85.

Inclusão



O PSS TI também se enquadra no sistema de cotas. Do total de vagas, uma é destinada às Pessoas Com Deficiência (PCDs), e seis para os candidatos que se autodeclaram afrodescendentes (pretos e pardos). Sendo assim, o proponente deve informar no ato da inscrição se optam pelas vagas reservadas aos cotistas.

Clique aqui para ter acesso ao Edital.