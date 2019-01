Samba do Arnesto lança campanha para financiar bloquinho

16/01/19 - 10:27:02

Pra quem costuma curtir as prévias de carnaval em Aracaju, sabe que o Bloquinho do Arnesto atrai milhares de foliões, e esse ano não deve ser diferente. Isso porquea banda já se prepara para colocar o bloco “Vem Ni Mim Arnesto” na rua no dia 24 de fevereiro, dessa vez com o percurso que vai da Orla de Atalaia e segue até a Cinelândia, com concentração às 10h nos Arcos da Orla.

Com quatro anos de existência, a proposta da banda é realizar uma festa pré-carnavalescasempre de forma gratuita eno último domingo antes do carnaval, com o objetivo de fortalecer o carnaval de rua que já vinha ressurgindo em Aracaju. Com isso, a iniciativase contrapõe aos blocos pagosque são organizados com corda e abadá, levando “Sem corda, sem abadá e sem vergonha” como lema.

As duas primeiras edições do bloco, em 2016 e 2017, aconteceram na Alameda das Árvores, no bairro Grageru, com o nome de “Cola no Arnesto que é Sucesso”. O sucesso dos blocos foi tão grande que, na edição 2018, não só o nome passou a ser “Vem Ni Mim Arnesto”, como foi preciso mudar para um local mais amplo, sendo a Orla de Atalaia o local eleito. Para 2019, o bloco continua com o clima praiano e convidando todo mundo para colar junto.

Financiamento

Nesta edição, o bloco resolveu inovar mais uma vez e fazer tudo de forma independente e coletiva, na qual os foliões e amantes do carnaval de rua também se sintam parte integrante da construção da festa.

Para isso, na última segunda-feira, 14,foi lançado um financiamento coletivo na plataforma Catarse (www.catarse.me/blocodoarnesto) com o intuito de arrecadar fundos para custear as despesas com a realização do evento, como o trio elétrico, banheiros químicos, equipamentos de som, equipe de apoio, entre outros.

A meta da campanha é arrecadarR$18.000, e o folião ou a foliã pode contribuir doando qualquer valor acima de R$ 20,00 para ter direito aos brindes correspondentes. O projeto, os valores dos kits e os brindes respectivos estão detalhados no site: www.catarse.me/blocodoarnesto. Acesse, apoie e Compartilhe!

Por Caroline Matos

Foto assessoria