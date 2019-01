Serviço urgência odontológica é transferido para o Fernando Franco

16/01/19 - 16:35:09

O serviço de urgência odontológica, ofertado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) no Hospital Nestor Piva (Zona Norte), terá suas atividades transferidas para o Hospital Fernando Franco (Zona Sul). A mudança acontecerá a partir das 7h do próximo sábado, 19.

A urgência odontológica funciona no turno da noite, de segunda à sexta-feira, das 19h às 7h da manhã. Já os plantões são de 24 horas, aos sábados, domingos e feriados.

“Durante esta semana estamos fazendo as adequações para que sejam transferidos os plantões odontológicos do Nestor Piva para o Fernando Franco. Estes plantões são realizados quando as Unidades Básicas de Saúde [UBS] estão fechadas, durante todas as noites da semana, aos finais de semana e feriados. É importante dizer que Aracaju é o único município do estado que oferta este serviço pelo Sistema Único de Saúde [SUS] e que a oferta é uma escolha apenas da nossa gestão, por entender a importância destes atendimentos”, acrescentou a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde, Taise Cavalcante.

No ano passado, a urgência odontológica municipal realizou 3.557 atendimentos.

Fluxo

A pessoa que esteja precisando do serviço da urgência odontológica deve se dirigir até a recepção do Fernando Franco para ser encaminhada ao atendimento nas instalações do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).

“É importante frisar que o CEO só funciona durante a semana pelo dia e não atende urgência. Queremos deixar bem claro, que a urgência atende somente à noite, aos finais de semana e feriados. Os demais atendimentos são realizados no horário normal de funcionamento das UBS, que é das 7h às 17h”, reforçou a coordenadora do Programa Municipal de Saúde Bucal, Iucema Santana.

Fonte e foto SMS