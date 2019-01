Saúde lança a campanha Verão com Prevenção nesta quinta, 17

16/01/19 - 14:30:38

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Programa IST/Aids, leva à Orla de Atalaia, a partir das 18h30 desta quinta-feira, 17, a campanha Verão com Prevenção, com o objetivo de alertar o público que circula naquela região para a necessidade de se proteger contra as infecções sexualmente transmissíveis. A iniciativa vai acontecer na Praça de Eventos da Orla, onde estará estacionada a Unidade Móvel Fique Sabendo, que tem a capacidade para realizar 100 atendimentos e 400 testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais B e C.

De acordo com as informações do gerente do Programa IST/Aids, médico sanitarista Almir Santana, até às 21h30 a equipe estará disponível para a realização dos testes rápidos, bem como para dialogar com a público que tenha interesse em conhecer mais sobre as ISTs. Informou que cada pessoa fará quatro testes rápidos, sendo um para cada tipo de infecção.

A campanha conta com o reforço de 20 voluntários, estudantes secundaristas do Colégio Master e alunos de Almir Santana, que terão a função de abordar as pessoas e convidá-las a passar pela testagem. “Como eles são jovens, têm um método bastante interessante e eficaz de abordagem, de modo que contar com a colaboração deles é importante para o sucesso da campanha”, destacou o gerente do programa.

Almir Santana informou que a campanha vai acontecer em duas ocasiões: nesta quinta-feira, 17, e na próxima, dia 24, no mesmo horário e local. Salientou que a iniciativa ocorre neste período pré-carnavalesco porque ocorrem muitas festas na Orla de Aracaju. Disse ainda que a campanha também será feita pelas redes sociais. “O objetivo é sempre a prevenção”, atestou.

Fonte e foto SES