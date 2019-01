Setor de Nutrição e Dietética do Hospital de Cirurgia passa por renovação

16/01/19 - 08:18:24

Os resultados positivos do Hospital de Cirurgia também estão sendo percebidos no setor de Nutrição e Dietética. Sheyla Rego, que está à frente do setor há 10 anos, conta que nos últimos meses surgiram melhorias no processo de produção das refeições. “Foram adquiridos alguns utensílios para melhorar e facilitar o processo de trabalho e uma série de itens básicos que estavam em falta”, explica.

A renovação do forno e dois fogões também foram destaques no setor e a mudança deixou a cozinheira Maria Lima, que faz parte da Nutrição há quase 15 anos, feliz. “As panelas tinham muito tempo de uso e as comidas grudavam muito no fundo, o forno nem sempre funcionava direito e a gente trabalhava com um fogão ruim, o gás entupia o nariz e irritava os olhos, a melhoria foi muito clara”, conta.

Para ela, além de melhorar a alimentação, houve mudança também nas condições de trabalho. “A qualidade melhorou bastante, tanto forno, fogão, panelas, materiais. Se dá qualidade a gente também tem condição de dar mais qualidade na produção dos alimentos”, relata.

Fora isso, houve reforma também dos carrinhos de transporte de alimentações, facilitando assim o manuseio da entrega das refeições. “Essa nova gestão está conseguindo dar suporte aos setores de maneira igual, isso facilita nosso trabalho e também beneficia diretamente os pacientes, estamos recebendo elogios de melhoria do cardápio também”, finaliza.

Foto Regiane Sá

Foto assessoria